FlyDubai в четвертый раз продлила отмену рейсов в Минск на весь январь

В РСТО уточнили, что 14 января было получено очередное сообщение от авиакомпании FlyDubai, касающееся продления отмены рейсов в Минск и обратно. Указывалось, что рейсы будут отменены до 31 января включительно. Вместе с тем альтернативные рейсы из московского аэропорта «Внуково», а также трансферы будут выполняться и далее.