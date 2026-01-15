Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FlyDubai в четвертый раз продлила отмену рейсов в Минск на весь январь

Авиакомпания FlyDubai заявила об отмене рейсов в Минск до 31 января.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания FlyDubai в четвертый раз продлила отмену рейсов в Минск на весь январь. Подробности сообщает Республиканский союз туристических организаций.

В РСТО уточнили, что 14 января было получено очередное сообщение от авиакомпании FlyDubai, касающееся продления отмены рейсов в Минск и обратно. Указывалось, что рейсы будут отменены до 31 января включительно. Вместе с тем альтернативные рейсы из московского аэропорта «Внуково», а также трансферы будут выполняться и далее.

Изначально авиакомпания FlyDubai заявляла об отмене рейсов в Минск и обратно до 8 января. Позднее отмена была продлена до 11 января, а затем — до 15−16 января.

Кстати, белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге «силы паспортов».

Ранее МИД сказал про новые безвизовые страны для белорусов.

Кроме того, глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь: «Мэрилин Монро и Шанель — вот это мое».