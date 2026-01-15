Авиакомпания FlyDubai в четвертый раз продлила отмену рейсов в Минск на весь январь. Подробности сообщает Республиканский союз туристических организаций.
В РСТО уточнили, что 14 января было получено очередное сообщение от авиакомпании FlyDubai, касающееся продления отмены рейсов в Минск и обратно. Указывалось, что рейсы будут отменены до 31 января включительно. Вместе с тем альтернативные рейсы из московского аэропорта «Внуково», а также трансферы будут выполняться и далее.
Изначально авиакомпания FlyDubai заявляла об отмене рейсов в Минск и обратно до 8 января. Позднее отмена была продлена до 11 января, а затем — до 15−16 января.
