Движение для большегрузов и автобусов ограничили на Култукском тракте

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 45-го по 100-й километр в сторону Слюдянки 15 января 2026 года действует временное ограничение движения. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, запрещён проезд для большегрузов и автобусов. В обратном направлении, в сторону Шелехова, движение не ограничено.
— На этом участке дорожные службы проводят необходимые работы, а также дежурят четыре экипажа ДПС. Полицейские готовы помочь водителям, особенно в связи с ожидающимися морозами, — добавили в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и воздержаться от опасных обгонов. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что морозы до −55 градусов ожидаются в Иркутской области с 16 по 20 января.