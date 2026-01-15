Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение для большегрузов и автобусов ограничили на Култукском тракте

Дорожные службы проводят необходимые работы, а также дежурят четыре экипажа ДПС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 45-го по 100-й километр в сторону Слюдянки 15 января 2026 года действует временное ограничение движения. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, запрещён проезд для большегрузов и автобусов. В обратном направлении, в сторону Шелехова, движение не ограничено.

— На этом участке дорожные службы проводят необходимые работы, а также дежурят четыре экипажа ДПС. Полицейские готовы помочь водителям, особенно в связи с ожидающимися морозами, — добавили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и воздержаться от опасных обгонов. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что морозы до −55 градусов ожидаются в Иркутской области с 16 по 20 января.