Движение для большегрузов и автобусов ограничили на Култукском тракте

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» на участке с 45-го по 100-й километр в сторону Слюдянки 15 января 2026 года действует временное ограничение движения. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, запрещён проезд для большегрузов и автобусов. В обратном направлении, в сторону Шелехова, движение не ограничено.