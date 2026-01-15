Ричмонд
В Лесосибирске для ребенка-инвалида 4 года не могли установить пандус

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры в доме, где живет ребенок-инвалид, установили пандус.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, в 2022 году 11-летний мальчик с ограниченными возможностями здоровья вместе с мамой переехал в новый дом на улице Юбилейной в городе Лесочибирске, который построили в рамках краевой программы переселения из аварийного жилья.

Дом должен был быть образцом доступной среды — с автоматической подъемной платформой у подъезда. Однако вскоре выяснилось, что подъемник не работает, а крутое крыльцо делает выход из дома для ребенка-колясочника практически невозможным.

«На протяжении нескольких лет мать безуспешно обращалась в управляющую компанию с просьбой починить подъемник. Ответы приходили, но дело с места не двигалось: платформы в этом и соседнем подъезде общей стоимостью 1,1 млн рублей не работали с момента ввода дома в эксплуатацию, а акты приема-передачи в управляющую компанию и вовсе отсутствовали», — рассказали в прокуратуре.

Специалисты выяснили, что оборудование было неисправным еще при строительстве, а дом фактически не обеспечивал доступность для маломобильных граждан. В интересах ребенка-инвалида прокуратура внесла представление в администрацию города.

После этого муниципалитет оперативно выделил средства и заключил контракты на проектирование и установку нового пандуса. На данный момент работы завершены.