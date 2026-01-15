19 БПЛА сбили над Ростовской областью минувшей ночью

В ночь на 15 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 19 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 34 дрона самолетного типа. Из них шесть сбили над Брянской областью, пять — над Волгоградской. И по одному БПЛА — над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.
