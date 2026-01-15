Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19 БПЛА сбили над Ростовской областью минувшей ночью

Силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над Ростовской областью в ночь на 15 января.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 19 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 34 дрона самолетного типа. Из них шесть сбили над Брянской областью, пять — над Волгоградской. И по одному БПЛА — над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше