Певица Слава раскрыла, как лично столкнулась с «эффектом Долиной»

Слава рассказала, почему болела за Лурье во время дела по квартире Долиной.
Певица Слава (Анастасия Сланевская) трижды не смогла продать собственную недвижимость из-за скандала вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Артистка рассказала журналистам, что лично столкнулась с «эффектом Долиной».
«Прежде всего ситуация задела своей несправедливостью. … К тому же ситуация коснулась и меня лично. Я три раза не смогла продать свою недвижимость. Как только люди видели в документах фамилию известного человека — они отказывались от сделки», — сообщила Слава. Ее слова передает журнал «ТН Звезды».
Артистка призналась, что переживала из ‑за повторяющихся срывов сделок и связала их именно с тем, что владельцем недвижимости числится медийная персона. Слава отметила, что в какой‑то момент «нервы просто сдали».
Певица Слава одной из первых отреагировала на новость о том, что Полина Лурье одержала победу в суде над Ларисой Долиной по делу о продаже квартиры в Хамовниках. В своем личном блоге артистка опубликовала видеообращение и заявила, что испытывает искреннюю радость за покупательницу элитного жилья.
По словам Славы, Лурье и ее адвокат Светлана лично поблагодарили артистку за поддержку. «Было очень приятно услышать от них, что благодаряв том числе моей позиции и честным высказываниям, сработал вот этот общественный резонанс», — заявила она журналу.
Артистка отметила, после этого коллеги по сцене звонили и спрашивали, не боится ли она так смело выступать против Долиной. «Нет, я не боюсь!» — заявила Слава.
Верховный суд РФ подтвердил право собственности предпринимательницы Полины Лурье на спорную квартиру, проданную Ларисой Долиной. Певица должна была съехать еще в декабре, но освободила квартиру лишь 9 января. На подписание акта приема-передачи ключей она не явилась.
Сейчас Долина отдыхает в ОАЭ. Артистка остановилась на лакшери-курорте в Абу-Даби на острове Саддият. В то же время приставы возбудили исполнительное производство о выселении Долиной из квартиры.