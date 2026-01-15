Ричмонд
Герасимов: за две недели января освобождено 8 населенных пунктов армией РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января российские войска установили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и освободили восемь населенных пунктов. Заявление опубликовало МО РФ.

