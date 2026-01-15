Герасимов: за две недели января освобождено 8 населенных пунктов армией РФ

Срочная новость.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января российские войска установили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и освободили восемь населенных пунктов. Заявление опубликовало МО РФ.
