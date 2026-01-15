Герасимов проверил группировку «Центр» на днепропетровском направлении

Срочная новость.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел инспекцию группировки войск «Центр», задействованной на днепропетровском направлении, и заслушал доклады командования. Об этом сообщили в МО РФ.
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.