СВО
Герасимов проверил группировку «Центр» на днепропетровском направлении

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел инспекцию группировки войск «Центр», задействованной на днепропетровском направлении, и заслушал доклады командования. Об этом сообщили в МО РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел инспекцию группировки войск «Центр», задействованной на днепропетровском направлении, и заслушал доклады командования. Об этом сообщили в МО РФ.

