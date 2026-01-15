С начала 2026 года на штрафстоянку Владивостока отправили 72 автомобиля

Водители Владивостока более 1500 раз нарушили ПДД с начала 2026 года. На штрафстоянку отправили 72 автомобиля, сообщила пресс-служба администрации города.
«Штрафы в автоматическом режиме и эвакуация автомобилей ждут нарушителей правил дорожного движения во Владивостоке. Только за первые две недели нового года парконы зафиксировали более 1500 нарушений, 72 автотранспортных средства были направлены на штрафстоянку», — говорится в сообщении.
Парконы и эвакуаторы муниципальной службы ежедневно ездят по улицам города и привлекают к ответственности нарушителей ПДД. Чаще всего штрафы выписывают за стоянку под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Кроме того, парконы фиксируют превышение скорости, движение без включенных фар или дневных ходовых огней, непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров. В зависимости от нарушений водителей ждут как штрафы, так и эвакуация.
Напомним, полиция Владивостока зафиксировала очередной случай, когда водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи с включёнными световыми и звуковыми сигналами.