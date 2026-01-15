С начала 2026 года на штрафстоянку Владивостока отправили 72 автомобиля

Парконы и эвакуаторы муниципальной службы ежедневно ездят по улицам города и привлекают к ответственности нарушителей ПДД. Чаще всего штрафы выписывают за стоянку под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Кроме того, парконы фиксируют превышение скорости, движение без включенных фар или дневных ходовых огней, непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров. В зависимости от нарушений водителей ждут как штрафы, так и эвакуация.