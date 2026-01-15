Ричмонд
Ириска или Миледи: хабаровчане выбирают имя ламе из зоосада «Приамурский»

Голосование продлится до 16 января.

Источник: Хабаровский край сегодня

Новенькая лама, прибывшая в зоосад «Приамурский» в конце декабря, получит имя. Причем выбрать его могут сами жители региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Для этого в учреждении запустили голосование и предложили несколько вариантов.

Пушистая обитательница пока примеряет следующие имена: Тутси, Карамелька, Ляля, Миледи, Ириска. На данный момент лидирует вариант «Ириска», а также «Карамелька» и «Миледи». Свой голос можно оставить на странице зоосада в социальной сети вплоть до 16 января.

Возможно, определиться поможет личное знакомство: лама выходит на небольшие прогулки каждый день в 13 часов.

— Лама оказалась невероятно дружелюбной и контактной. А ее адаптация проходит просто идеально, она уже чувствует себя как дома, — отмечают сотрудники зоосада «Приамурский».

Напомним, до приезда ламы в зоосад под Хабаровском прибыли альпаки из Чили. Эти миловидные обитатели в скором времени также получат имена.