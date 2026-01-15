Ириска или Миледи: хабаровчане выбирают имя ламе из зоосада «Приамурский»

Новенькая лама, прибывшая в зоосад «Приамурский» в конце декабря, получит имя. Причем выбрать его могут сами жители региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Для этого в учреждении запустили голосование и предложили несколько вариантов.