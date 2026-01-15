В Пермском крае выросли цены на бензин

Рост цен фиксируется по всем основным маркам топлива по сравнению с концом декабря. «По сравнению с 22 декабря 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал на 77 копеек и достиг 61,4 ₽ за литр. Цена бензина АИ-95 выросла на 79 копеек — до 66,56 ₽», — уточнили в Росстате.