В Пермском крае выросли цены на бензин

Росстат зафиксировал повышение стоимости бензина.
В Пермском крае в первые недели января подорожали бензин и дизель. В Перми средняя цена бензина с 1 по 12 января 2026 года составила 64,49 рубля за литр. Об этом сообщил Росстат.
Рост цен фиксируется по всем основным маркам топлива по сравнению с концом декабря. «По сравнению с 22 декабря 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал на 77 копеек и достиг 61,4 ₽ за литр. Цена бензина АИ-95 выросла на 79 копеек — до 66,56 ₽», — уточнили в Росстате.
Сильнее всего за рассматриваемый период прибавил в цене высокооктановый бензин АИ-98: его стоимость в Перми превысила 92 рубля за литр. Дизель также показал заметный рост и приблизился к 78 рублям.