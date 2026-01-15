Точность определения опасных газов в среде повысили в 3,7 раза

Главная задача экомониторинга атмосферы — не только обнаружить опасный газ, но и точно определить, сколько его содержится в атмосфере. Данные содержат шум, слабые сигналы могут потеряться или оказаться трудноразличимыми. Чтобы выделить нужный сигнал из данных, используют цифровые фильтры. Но у них есть проблема: они используют одни и те же настройки для всего спектра. Поэтому шум, сильный в одних частях, подавляется хорошо, а в слабых частях может заглушить или испортить важную информацию.