БК «Уралмаш» нашел нового главного тренера

Команда познакомится с новым тренером 15 января.
Антон Юдин из «Локомотива‑Кубани» будет назначен на должность главного тренера баскетбольного клуба «Уралмаш». Об этом сообщил президент клуба Виктор Ганиенко.
«Команду возглавит Антон Юдин. Завтра он будет представлен игрокам», — пояснил Ганиенко в разговоре с «Матч ТВ».
После победы над казанским клубом УНИКС 14 января пост главного тренера покинул Ростислав Вергун. По словам Ганиенко, в последнее время команда перестала слушаться тренера.
Белорусский тренер возглавил «Уралмаш» в сезоне 2023/2024. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф и выиграла Кубок России, завоевав первое золото в истории клуба.