Дорожные разборки в Ташкенте: агрессия вместо ПДД и очередной конфликт на камеру

Такой манёвр явно не понравился водителю BYD. Вместо того чтобы продолжить движение, он демонстративно остановился, вышел из автомобиля и подошёл к Cobalt. Мужчина начал что-то эмоционально высказывать, после чего агрессивно ударил по боковому зеркалу автомобиля. Затем он сел обратно в машину и быстро покинул место конфликта.
Реакция пользователей соцсетей на инцидент оказалась разной. Многие отметили, что подобные сцены на столичных дорогах происходят всё чаще. По их словам, если каждый спорный манёвр превращать в «разборки», то дороги Ташкента рискуют превратиться в бесконечный турнир по MMA, где правила дорожного движения отходят на второй план.
При этом часть комментаторов считает, что в данной ситуации больше виноват именно водитель BYD: Cobalt не был обязан его пропускать, а попытка «воспитать» другого участника движения с выходом из машины — это уже явный перебор и угроза безопасности.
В то же время нашлись и те, кто напомнил о негласном правиле «трёх Д» — дай дорогу дураку. По их мнению, в условиях, когда на дорогах хватает агрессивных и непредсказуемых водителей, иногда безопаснее уступить, чем вступать в конфликт, который может закончиться куда хуже, чем испорченное настроение или зеркало.
А как считаете вы — кто в этой ситуации виноват больше?