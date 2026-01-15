Ответила на звонок «Асель»: пенсионерка едва не лишилась миллионов тенге

«Таким образом они пытались оформить на ее имя кредит на сумму 5 млн тенге. Банком было одобрено 2 млн тенге, которые женщина намеревалась перевести мошенникам. Сотрудники полиции попросили передать телефон и вступили в разговор с женщиной, представившейся “Асель”. Собеседница заявила, что является дочерью пенсионерки, однако не смогла назвать ее имя и фамилию, что подтвердило факт попытки мошенничества. Благодаря бдительности сотрудников полиции противоправные действия были своевременно пресечены, а материальный ущерб на сумму 2 млн тенге предотвращен».