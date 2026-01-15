«Берегись, автомобиль!»: омские чиновники начали борьбу с бесхозным автотранспортом

В 2025 году в Ленинском округе была создана специальная комиссия, которая занимается бесхозяйными транспортными средствами. Чиновники выявляют автомобили, долго стоящие во дворах округа без движения, и принудительно эвакуируют из на специализированную стоянку. Комиссия работает с транспортными средствами, которые «имеют признаки бесхозных». Не найдя хозяина, администрация вывозит автомобиль на специализированную стоянку. А спустя 6 месяцев — если владелец транспортного средства так не объявится — автомобиль переходит в собственность муниципалитета. За 2025 год на стоянку временного хранения уже отправлено 5 транспортных средств, отчитались в пресс-службе администрации города Омска.