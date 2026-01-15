Ричмонд
Профессор запретила школьникам писать слова «ок» и «окей» в сочинениях ЕГЭ

Слова «ок» и «окей» нельзя использовать в сочинениях ЕГЭ. Профессор Наталия Козловская, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, объяснила, что такие заимствования не подходят для монологической формы.

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким “океям” и “окам” не место», — приводит ТАСС её комментарий.

Козловская отметила, что в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова частица «окей» (в значении согласия) и глагол «окей» даны без стилистических помет. Слово «ок» в этом словаре отсутствует.

Также этих слов нет в Толковом словаре государственного русского языка на сайте СПбГУ. Профессор добавила, что вместо «окей» в роли частицы можно писать «да», а в функции сказуемого — «хорошо».

Ранее лингвисты Института русистики назвали «ок» самым популярным словом современного русского языка. По их данным, этот англицизм год за годом лидирует в устных и письменных разговорах неформального стиля.

