Профессор запретила школьникам писать слова «ок» и «окей» в сочинениях ЕГЭ

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким “океям” и “окам” не место», — приводит ТАСС её комментарий.
Козловская отметила, что в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова частица «окей» (в значении согласия) и глагол «окей» даны без стилистических помет. Слово «ок» в этом словаре отсутствует.
Также этих слов нет в Толковом словаре государственного русского языка на сайте СПбГУ. Профессор добавила, что вместо «окей» в роли частицы можно писать «да», а в функции сказуемого — «хорошо».
Ранее лингвисты Института русистики назвали «ок» самым популярным словом современного русского языка. По их данным, этот англицизм год за годом лидирует в устных и письменных разговорах неформального стиля.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.