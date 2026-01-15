Священник Власов: купание в Крещение может привести человека к Богу

Отец Александр добавил, что описание крещения Христа в водах реки Иордан в Евангелии — тоже форма проповеди. Он подчеркнул, сегодня желающие найти Бога люди опускаются в освященную купель и так делают первый шаг на пути изменения своей жизни. По его наблюдениям, прихожане, регулярно бывающие в храме, в эти дни наоборот задаются вопросом, зачем окунаться в купель, так как для человека внутри Церкви важнее еще раз исповедоваться и причаститься, чем нырнуть в прорубь.