Священник Власов: купание в Крещение может привести человека к Богу

Традиционно в Крещение православные люди окунаются в проруби. Иерей Александр Власов рассказал KP.RU об этой традиции.
По его словам, нельзя назвать окунание совсем бессмысленным, так как оно несет в себе форму проповеди: для людей, ищущих Божью помощь. Власов отмечает, что такие люди не готовы регулярно посещать храм и исповедоваться, но, заботясь о своем здоровье, можно приобщиться к духовным основам православной веры.
Отец Александр добавил, что описание крещения Христа в водах реки Иордан в Евангелии — тоже форма проповеди. Он подчеркнул, сегодня желающие найти Бога люди опускаются в освященную купель и так делают первый шаг на пути изменения своей жизни. По его наблюдениям, прихожане, регулярно бывающие в храме, в эти дни наоборот задаются вопросом, зачем окунаться в купель, так как для человека внутри Церкви важнее еще раз исповедоваться и причаститься, чем нырнуть в прорубь.
Между тем, профессор ПГМУ, главный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина призвала внимательно отнестись к купанию в проруби. Она напомнила, что окунания в холодную воду чреваты серьезными последствиями для неподготовленного организма. Особенно они опасны для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, передает URA.RU.
Погружение в прорубь для неподготовленного человека по нагрузке на организм сравнимо с интенсивной спортивной тренировкой или даже стресс-тестом, добавила специалист, предупредив, что у людей с болезнями сосудов и сердца купание в Крещение может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Корягина заявила о необходимости начать готовиться к купанию в купели за два-три месяца до Крещения. Для этого нужно проконсультироваться с врачом и систематически закаляться. Перед купанием взять с собой термос с горячим напитком и теплые вещи, а за два-три часа до окунания не есть жирную пищу. Находиться в холодной воде врач рекомендовала не более минуты.
Ранее священник Вячеслав Ланский отметил, что у воды из-под крана в Крещение не появляется «святых» свойств.