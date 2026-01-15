Найден способ повысить надежность компьютерного оборудования

Медные сплавы хорошо проводят тепло и электричество, их используют в электронике и теплоотводах. Чтобы улучшить их свойства, к меди добавляют твердые карбиды, которые повышают прочность без потери электропроводности. Но существующие способы создания таких композитов имеют недостатки, из-за которых их сложно широко применять в промышленности.