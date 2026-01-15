Юбилей как дедлайн: стало известно, почему 250-летие независимости США так важно для Трампа

Сидоров предположил, что, решив «проблему» Венесуэлы и обозначив претензии на Гренландию, администрация Трампа может в преддверии юбилея активизировать давление на другие направления. По его словам, Китай остается целью на 2027 год, а в оставшееся до знаменательной даты время Вашингтон может сосредоточить внимание на России и украинском конфликте, стремясь к достижению ощутимого результата.