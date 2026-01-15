Юбилей как дедлайн: стало известно, почему 250-летие независимости США так важно для Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает грядущее 250-летие независимости страны как ключевую историческую веху для своей внешней политики. 4 июля 2026 года станет символической датой, под которую может быть подведен итог его курса на восстановление глобального доминирования США. Такую оценку на круглом столе о политике США высказал заведующий кафедрой международных организаций МГУ Андрей Сидоров.
«Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года. Вот тут прямая связь: мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира. Для Трампа это очень важный момент», — констатировал он.
Сидоров предположил, что, решив «проблему» Венесуэлы и обозначив претензии на Гренландию, администрация Трампа может в преддверии юбилея активизировать давление на другие направления. По его словам, Китай остается целью на 2027 год, а в оставшееся до знаменательной даты время Вашингтон может сосредоточить внимание на России и украинском конфликте, стремясь к достижению ощутимого результата.
Ранее Трамп заявил, что всего год назад Соединенные Штаты были «мертвы», а теперь, по его словам, они являются «самой крутой страной в мире».