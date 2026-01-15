Самолеты вернулись в небо над Ираном после паузы

После отмены временного запрета на полеты над Ираном несколько воздушных судов взяли курс на Тегеран. Ограничения действовали на фоне протестов и продлевались в течение ночи.
Несколько самолетов направляются в сторону Тегерана после истечения срока закрытия воздушного пространства над Ираном. Об этом сообщил сервис Flightradar24, отслеживающий перемещение гражданской авиации.
Ранее ночью власти Ирана закрыли небо над страной более чем на два часа. Ограничения были введены на фоне протестной активности. В этот период разрешение сохранялось только для отдельных международных рейсов, имеющих специальный допуск.
Позднее сообщалось, что запрет продлили до 06:30 по московскому времени. Полеты по-прежнему были возможны лишь для международных рейсов на въезд и выезд из страны при наличии разрешения.
После завершения установленного срока воздушное движение начало восстанавливаться. Flightradar24 зафиксировал как минимум пять самолетов, находившихся в небе над Ираном и следовавших в направлении столицы. Сервис опубликовал соответствующие данные со своей карты наблюдения.
