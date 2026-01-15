Ричмонд
Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на Australian Open-2026

В Мельбурне прошла церемония жеребьёвки первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В женской сетке Australian Open выступят три теннисистки из Казахстана.
Так, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет в первом круге с Каей Юван из Словакии, занимающей 97-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Победительница этого противостояния затем встретится с сильнейшей в паре Варвара Грачева (Франция) — Виктория Голубич (Швейцария).

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева (№ 105) стартует на Australian Open матчем против бразильянки Беатрис Аддад Майи (№ 59). Во втором круге будет ждать победитель пары Эльза Жакмо (Франция) — Марта Костюк (Украина).

Ещё одна казахстанка Зарина Дияс, получившая wild card от организаторов, сыграет в первом круге с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (№ 25). Победитель выйдет на лучшего в паре Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия).

Матчи основной сетки Australian Open пройдут с 18 января по 1 февраля.