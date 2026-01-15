Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на Australian Open-2026

В женской сетке Australian Open выступят три теннисистки из Казахстана.

Так, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет в первом круге с Каей Юван из Словакии, занимающей 97-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Победительница этого противостояния затем встретится с сильнейшей в паре Варвара Грачева (Франция) — Виктория Голубич (Швейцария).