Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступление по всем направлениям: начальник Генштаба Герасимов рассказал о ходе СВО

Бойцы украинской армии предпринимали попытки «продемонстрировать присутствие» в Купянске. Об этом в четверг, 15 января, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Бойцы украинской армии предпринимали попытки «продемонстрировать присутствие» в Купянске. Об этом в четверг, 15 января, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

На данный момент российские войска наступают практически по всем направлениям. За последние две недели удалось освободить восемь населенных пунктов.

Завершаются освобождения Купянска-Узлового и ликвидация формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу Оскола.

Кроме того, военные Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжают биться с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновке.

Российская группировка войск «Восток» развивает наступление в Запорожской области, а также расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. «Южная» группировка активно продвигается в направлении на Славянск.

Группировка «Запад», в свою очередь, активно наступает на краснолиманском направлении. Группировка «Север» расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей.

— В завершении работы начальник подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр», отметив успехи в освобождении ДНР, — уточнили в пресс-службе Минобороны.

13 января в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы РФ в ночное время также нанесли массированный удар.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше