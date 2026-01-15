Наступление по всем направлениям: начальник Генштаба Герасимов рассказал о ходе СВО

Бойцы украинской армии предпринимали попытки «продемонстрировать присутствие» в Купянске. Об этом в четверг, 15 января, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
На данный момент российские войска наступают практически по всем направлениям. За последние две недели удалось освободить восемь населенных пунктов.
Завершаются освобождения Купянска-Узлового и ликвидация формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу Оскола.
Кроме того, военные Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжают биться с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновке.
Российская группировка войск «Восток» развивает наступление в Запорожской области, а также расширяет полосу безопасности в Днепропетровской. «Южная» группировка активно продвигается в направлении на Славянск.
Группировка «Запад», в свою очередь, активно наступает на краснолиманском направлении. Группировка «Север» расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей.
— В завершении работы начальник подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр», отметив успехи в освобождении ДНР, — уточнили в пресс-службе Минобороны.
13 января в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы РФ в ночное время также нанесли массированный удар.