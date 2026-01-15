Виталий Хоценко поддержал проект по созданию нового логистического терминала

Виталий Хоценко провел первое в новом году заседание регионального Инвестиционного комитета. Участники совещания подвели итоги 2025 года и одобрили новые инвестпрограммы.
Среди поддержанных проектов — строительство трехэтажного детского сада на 310 мест на улице Успешной в Омске. Дошкольное учреждение площадью 7 тысяч кв. м будет возведено за счет инвестора и передано в муниципальную собственность.
Особое внимание на заседании уделили сопровождению проектов на всех этапах реализации. По ряду инициатив найдены решения по развитию подъездной инфраструктуры, привлечению федерального финансирования и выделению дополнительных земельных участков. Губернатор подчеркнул важность работы по принципу «одного окна», который позволяет оперативно проходить административные процедуры.
Также на заседании было одобрено строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”. Инвестор планирует вложить в него более 200 млн рублей. Терминал войдет в международные контейнерные маршруты, в том числе и в дружественный Китай.
За прошлый год комитет рассмотрел 30 инвестиционных инициатив с общим объемом вложений свыше 240 млрд рублей. Их реализация обеспечит создание более 4,5 тысячи новых рабочих мест. Для размещения объектов инвесторам предоставлено 11 земельных участков общей площадью свыше 230 гектаров.