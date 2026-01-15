Виталий Хоценко поддержал проект по созданию нового логистического терминала

Также на заседании было одобрено строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”. Инвестор планирует вложить в него более 200 млн рублей. Терминал войдет в международные контейнерные маршруты, в том числе и в дружественный Китай.