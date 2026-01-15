Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко поддержал проект по созданию нового логистического терминала

Также губернатором было поддержано решение о строительстве детсада на Успешной.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко провел первое в новом году заседание регионального Инвестиционного комитета. Участники совещания подвели итоги 2025 года и одобрили новые инвестпрограммы.

Среди поддержанных проектов — строительство трехэтажного детского сада на 310 мест на улице Успешной в Омске. Дошкольное учреждение площадью 7 тысяч кв. м будет возведено за счет инвестора и передано в муниципальную собственность.

Особое внимание на заседании уделили сопровождению проектов на всех этапах реализации. По ряду инициатив найдены решения по развитию подъездной инфраструктуры, привлечению федерального финансирования и выделению дополнительных земельных участков. Губернатор подчеркнул важность работы по принципу «одного окна», который позволяет оперативно проходить административные процедуры.

Также на заседании было одобрено строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал “Карбышево”. Инвестор планирует вложить в него более 200 млн рублей. Терминал войдет в международные контейнерные маршруты, в том числе и в дружественный Китай.

За прошлый год комитет рассмотрел 30 инвестиционных инициатив с общим объемом вложений свыше 240 млрд рублей. Их реализация обеспечит создание более 4,5 тысячи новых рабочих мест. Для размещения объектов инвесторам предоставлено 11 земельных участков общей площадью свыше 230 гектаров.