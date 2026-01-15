Россиянам назвали погодные условия, при которых можно не идти на работу

По его словам, работник может подтвердить наличие опасной ситуации через данные метеослужб, дорожных и транспортных служб или публикации в СМИ. Это позволяет официально аргументировать отсутствие на рабочем месте.
Хотя трудовое законодательство не даёт точного определения «уважительной причины» для отсутствия, суды, включая Верховный, обычно встают на сторону работников и не допускают увольнения по статье за такой прогул.
Ранее стало известно, что за прошедший год наибольший рост зарплат в России наблюдался в сфере издательской деятельности программного обеспечения. Среднемесячная заработная плата по стране в октябре достигла отметки в 99,7 тысячи рублей, продемонстрировав увеличение на 13,1 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
