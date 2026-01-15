Ричмонд
Россиянам назвали погодные условия, при которых можно не идти на работу

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время чрезвычайных ситуаций, таких как снежные бури, пожары, наводнения или землетрясения, при условии, что они заранее уведомят работодателя. Об этом рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков в интервью РИА «Новости».

По его словам, работник может подтвердить наличие опасной ситуации через данные метеослужб, дорожных и транспортных служб или публикации в СМИ. Это позволяет официально аргументировать отсутствие на рабочем месте.

Хотя трудовое законодательство не даёт точного определения «уважительной причины» для отсутствия, суды, включая Верховный, обычно встают на сторону работников и не допускают увольнения по статье за такой прогул.

Ранее стало известно, что за прошедший год наибольший рост зарплат в России наблюдался в сфере издательской деятельности программного обеспечения. Среднемесячная заработная плата по стране в октябре достигла отметки в 99,7 тысячи рублей, продемонстрировав увеличение на 13,1 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

