Россиянам назвали погодные условия, при которых можно не идти на работу

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время чрезвычайных ситуаций, таких как снежные бури, пожары, наводнения или землетрясения, при условии, что они заранее уведомят работодателя. Об этом рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков в интервью РИА «Новости».