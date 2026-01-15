Новый перечень работ с материальной ответственностью вступил в силу в Беларуси. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
«С 1 января 2026 года вступил в силу новый примерный перечень работ для коллективной материальной ответственности», — отметили в ведомстве.
В Минтруда уточнили, что приказом ведомства № 124 от 18 декабря 2025 года были утвержденый примерный перечень работ, при выполнении которых может быть введена коллективная (бригадная) материальная ответственность, а также примерный договор об указанной ответственности.
В том случае, если работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей и нет возможности определить ответственность каждого работника, то наниматель может заключить с бригадой договор о коллективной материальной ответственности.
«Основой для этого теперь служат новые примерные документы, которые пришли на смену устаревшим нормам 2000 года», — обратили внимание в ведомстве.
В ведомстве добавляют, что нанимателям необходимо ориентироваться на новый примерный перечень, использовать актуальную примерную форму договора.
Тем временем мы собрали информацию про пенсионный возраст в Беларуси, 2026: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 или в 57 и 62 года, и что говорят о его повышении чиновники.
Ранее Белгидромет назвал девять городов Беларуси с самым чистым воздухом.
Кстати, белорусские драники и другие блюда из картофеля могут попасть в список ЮНЕСКО.