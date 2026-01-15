Ричмонд
Новый перечень работ с материальной ответственностью вступил в силу в Беларуси

Минтруда Беларуси обновило перечень работ с материальной ответственностью.

Источник: Комсомольская правда

Новый перечень работ с материальной ответственностью вступил в силу в Беларуси. Подробности рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

«С 1 января 2026 года вступил в силу новый примерный перечень работ для коллективной материальной ответственности», — отметили в ведомстве.

В Минтруда уточнили, что приказом ведомства № 124 от 18 декабря 2025 года были утвержденый примерный перечень работ, при выполнении которых может быть введена коллективная (бригадная) материальная ответственность, а также примерный договор об указанной ответственности.

В том случае, если работа связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей и нет возможности определить ответственность каждого работника, то наниматель может заключить с бригадой договор о коллективной материальной ответственности.

«Основой для этого теперь служат новые примерные документы, которые пришли на смену устаревшим нормам 2000 года», — обратили внимание в ведомстве.

В ведомстве добавляют, что нанимателям необходимо ориентироваться на новый примерный перечень, использовать актуальную примерную форму договора.

