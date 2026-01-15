Морозная аномалия продолжается: где в Курганской области похолодало больше всего

В Шатрово температура опустилась до −38,2 градуса.
Ночь и утро 15 января в Курганской области стали одними из самых морозных за текущую зиму. В нескольких округах региона зафиксировали температуру ниже −35 градусов. Самый сильный холод отмечен в Шатрово, сообщает tg-канал «Погода 45».
«Самая низкая температура была в Шатрово: −38,2 градуса, в Кургане −36,7. Второй день подряд фактические температуры в Кургане оказываются значительно ниже прогнозов», — написано в tg-канале.
По данным наблюдений, морозы ниже −38 градусов этой ночью были не только в Шатрово, но и в Памятном (−38,1). В северных и центральных районах области температура также опускалась значительно ниже климатической нормы: в Далматово зафиксировано −35,3, в Петухово −35,1, в Куртамыше −34,7, в Целинном −34,5, в Шадринске −34,4, в Половинном −34,3, в Макушино −34,2. Теплее всего было в Лебяжье −31,7 градуса.
Сильные морозы в Курганской области фиксируются с начала зимы. Так, 14 января в Кургане было −37 градусов. В разговоре с URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн пояснил, что причиной стала волна арктического холодного воздуха, который движется вдоль Уральских гор. Ядро холодного антициклона сейчас находится над Курганской и Тюменской областями, вызывая высокое давление, ясную погоду и штиль. В таких условиях, особенно в предрассветные часы, воздух у поверхности земли сильно выхолаживается, что и приводит к экстремально низким температурам.