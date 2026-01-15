Морозная аномалия продолжается: где в Курганской области похолодало больше всего

По данным наблюдений, морозы ниже −38 градусов этой ночью были не только в Шатрово, но и в Памятном (−38,1). В северных и центральных районах области температура также опускалась значительно ниже климатической нормы: в Далматово зафиксировано −35,3, в Петухово −35,1, в Куртамыше −34,7, в Целинном −34,5, в Шадринске −34,4, в Половинном −34,3, в Макушино −34,2. Теплее всего было в Лебяжье −31,7 градуса.