Прокуратура заставила приставов вернуть жителю ХМАО списанные деньги

Югорчанину вернули незаконно списанные деньги после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Кондинского района ХМАО добилась возврата местному жителю более 190 тысяч рублей, которые были излишне списаны судебным приставом. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Установлено, что в производстве судебного пристава находится исполнительное производство о взыскании с заявителя задолженности по кредитным платежам. При этом с должника были излишне взысканы денежные средства в размере более 190 тысяч рублей, которые заявителю не возвращены», — говорится в сообщении.
Прокурор внес представление руководителю УФССП России по ХМАО об устранении нарушений федерального законодательства. Ведомство признало ошибку. Требования прокуратуры были исполнены, а излишне взысканные средства перечислены заявителю полностью.