Прокуратура заставила приставов вернуть жителю ХМАО списанные деньги

«Установлено, что в производстве судебного пристава находится исполнительное производство о взыскании с заявителя задолженности по кредитным платежам. При этом с должника были излишне взысканы денежные средства в размере более 190 тысяч рублей, которые заявителю не возвращены», — говорится в сообщении.