Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов сообщил о попытках «демонстрации присутствия» ВСУ в Купянске

Глава Генштаба РФ Геасимов заявил, что ВСУ пытались продемонстрировать присутствие в освобождённом в ноябре 2025 года Купянске.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимали несколько попыток «демонстрации присутствия» в Купянске, который был освобожден в ноябре прошлого года.

В частности речь идет о попытках установить украинские флаги на административных зданиях Купянска с помощью беспилотников. Герасимов отметил, что все эти попытки были пресечены российскими бойцами.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше