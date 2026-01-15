Герасимов сообщил о попытках «демонстрации присутствия» ВСУ в Купянске

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимали несколько попыток «демонстрации присутствия» в Купянске, который был освобожден в ноябре прошлого года.
В частности речь идет о попытках установить украинские флаги на административных зданиях Купянска с помощью беспилотников. Герасимов отметил, что все эти попытки были пресечены российскими бойцами.
