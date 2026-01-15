В Тюмени изымают земли ради расширения центральной и «самой проблемной» улицы

В Тюмени изымают земли и постройки ради расширения до шести полос улицы Запольная. Такая информация указана в документе администрации, который имеется в распоряжении редакции. Как сообщали URA.RU в мэрии, по 11-ти участкам уже закончился процесс изъятия.