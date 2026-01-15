В Тюмени изымают земли ради расширения центральной и «самой проблемной» улицы

Реконструкция пройдет на участке от Мориса Тореза до Грибоедова.
В Тюмени изымают земли и постройки ради расширения до шести полос улицы Запольная. Такая информация указана в документе администрации, который имеется в распоряжении редакции. Как сообщали URA.RU в мэрии, по 11-ти участкам уже закончился процесс изъятия.
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: “Реконструкция улица Запольная” изъять земельный участок с описанием местоположения: Тюмень, улица Луганская, 2, для муниципальных нужд. Категория земель — земли населенных пунктов», — указано в документе. Всего потребуется изъять шесть участков на улицах Луганская и Миусская.
Как ранее сообщало агентство, расширение запланировано на 2027−2028 годы. Для реконструкции нужно изъять 17 участков, по 11-ти мероприятия уже завершены. Горожане называют эту улицу «самой проблемной» в городе из-за частых пробок. Примерная стоимость работ составляет 324 миллиона рублей. Реконструкция пройдет на участке от Мориса Тореза до Грибоедова.