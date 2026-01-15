Экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что конфликт на Украине вступил в новую фазу. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.
Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что обстановка изменилась после ударов, включая применение систем «Орешник». Он добавил, что России со стороны Запада не предлагают серьезных условий для диалога.
По его оценке, такие инциденты, как атака на объекты в Херсонской области и попытка удара по резиденции президента, заставляют Москву принимать более жесткие ответные меры.
Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что единственный путь к долгосрочному миру — устранение первопричин конфликта. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Намибии.
Лавров уточнил, что Россия готова работать над этим, о чем свидетельствуют её контакты с американскими представителями. Он подчеркнул, что без решения коренных проблем устойчивого мира ожидать не приходится.