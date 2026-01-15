Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила пожарной безопасности: внесены изменения

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 31 декабря 2025 года внес изменения и дополнения в Правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, уточняется, что здания, помещения и сооружения обеспечиваются системами пожарной автоматики в соответствии с перечнем объектов, определенных в требованиях СН РК "Пожарная автоматика зданий и сооружений.

Работы по монтажу систем пожарной автоматики производятся в соответствии с проектной документацией.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, соответствующими разрешительным требованиям, предъявляемым к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, и при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа.

Также уточняется, что для содержания в технически исправном состоянии систем пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики.

Лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики, осуществляет:

выполнение требований Правил; контроль и приемку работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору; правильность проведения технического обслуживания и проверки на работоспособность систем пожарной автоматики в соответствии с технической документацией завода-изготовителя; обучение дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, по действиям при срабатывании систем пожарной автоматики; разработку необходимой эксплуатационной документации и ее ведение.

Учет работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты отражается в эксплуатационном журнале систем пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к Правилам или автоматизированной системе.

Техническое обслуживание систем пожарной автоматики включают в себя:

проведение плановых профилактических работ; устранение неисправностей и проведение текущего ремонта.

Периодичность технического обслуживания, периодических испытаний и объемы работ устанавливаются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем пожарной автоматики, документов по стандартизации и указываются в договоре.

На объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, руководитель организации обеспечивает наличие следующей документации:

проектной документации на системы пожарной автоматики; актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; акта приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики; паспортов на технические средства, входящих в состав систем пожарной автоматики; ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики; паспортов на зарядку баллонов установок газового пожаротушения (при их наличии) огнетушащими составами; инструкции по эксплуатации систем пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного персонала, копии договора с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики; план-графика и регламента работ технического обслуживания; эксплуатационного журнала систем пожарной автоматики.

Системы пожарной автоматики постоянно содержатся в дежурном (проектном) режиме работы.

Указывается, что в период выполнения работ по техническому обслуживанию, проведение которых связано с отключением систем пожарной автоматики, администрация объекта обеспечивает пожарную безопасность защищаемых системами пожарной автоматики объектов принятием дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав систем пожарной автоматики, а также в случае отказа работы систем пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование этих систем с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.

Техническое освидетельствование систем пожарной автоматики проводится каждые пять лет с участием представителей заказчика и индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования систем пожарной автоматики.