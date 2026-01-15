Правила пожарной безопасности: внесены изменения

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, соответствующими разрешительным требованиям, предъявляемым к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, и при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа.