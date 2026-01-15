В МИСИС создали недорогой катализатор для переработки нефтяных отходов

Для эффективной переработки и утилизации сложных нефтяных продуктов необходим экстремально высокий температурный режим и большое количество энергии. Для снижения энергозатрат используют катализаторы, которые ускоряют химические реакции и помогают разрывать прочные связи между атомами углерода и водорода. При этом многие катализаторы стоят дорого, так как в них приходится использовать драгоценные металлы.