Герасимов: войска РФ ведут наступление практически на всех направлениях СВО

Российские войска осуществляют наступательные действия практически на всех направлениях в зоне СВО. Об этом сообщил глава Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, во время посещения командного пункта группировки войск «Центр», выполняющей задачи на днепропетровском направлении.
«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские войска участвуют в боях на улицах Купянска-Узлового, расположенного в Харьковской области. Валерий Герасимов заявил, что освобождение данного населенного пункта близится к завершению.
Также ранее глава Генштаба сообщил, что ВС РФ расширяют полосу безопасности под Сумами и Харьковом.