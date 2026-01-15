Казахстанские дипломы будут признавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Представила документ депутат Асем Рахметова.
«Конвенция представляет собой инструмент для установления единых стандартов оценки и признания квалификаций в высшем образовании данного региона. Ратификация Токийской конвенции предусматривает вхождение в Азиатско-Тихоокеанскую сеть национальных информационных центров стран-участниц Токийской конвенции о признании квалификаций, касающихся высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров», — сказала она.
Конвенция предусматривает открытие новых рынков для экспорта образовательных услуг казахстанских вузов и повышение доверия к казахстанской системе высшего образования.
Кроме того, ратификация документа, по словам сенатора, устранит барьеры при признании полученных в Казахстане квалификаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом развитие международного сотрудничества в области образования на основе признанной в мире нормативно-правовой рамки.
«При принятии закона ожидается дальнейшее укрепление позиции нашей страны на международной арене, повышение мобильности студентов и специалистов, а также увеличение интеграции образовательных систем Казахстана и Центральной Азии», — резюмировала Асем Рахметова.
