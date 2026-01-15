Стало известно, почему Игорь Золотовицкий скрывал от коллег свой диагноз

Актёр и тележурналист Вадим Верник, комментируя смерть ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметил, что в последние годы артист переживал особый творческий подъем.
По его словам, Золотовицкий активно работал в театре, был востребован режиссёрами и выходил на сцену с заметной внутренней энергией. Возможность играть и оставаться в профессии имела для него принципиальное значение.
Отдельно Верник подчеркнул, что Золотовицкий сумел реализовать себя не только как актер, но и как руководитель. На посту ректора Школы-студии МХАТ он, по оценке коллег, смог выстроить устойчивую и понятную систему работы, сохранив уважение студентов и преподавателей.
Своими воспоминаниями поделился и актёр, педагог, профессор Авангард Леонтьев. Он напомнил, что именно он в своё время привлек Золотовицкого к преподавательской деятельности, когда тот еще не имел подобного опыта. Леонтьев отметил, что для работы со студентами Золотовицкий обладал ключевыми качествами — ответственностью, вниманием к людям и искренней вовлечённостью.
По словам педагога, Золотовицкий всегда стремился поддержать тех, кто нуждался в помощи, и в учебной среде воспринимался не только как преподаватель, но и как старший наставник.
Игорь Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Он много лет работал в системе МХАТ, совмещая актерскую, педагогическую и административную деятельность.
Читайте также: Заявлено, что Запад хочет перестроить Россию силой.