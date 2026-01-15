Гагарина, Виторган, Меньшова и Гальцев: как звезды скорбят об уходе Золотовицкого

Российский актер и телеведущий Игорь Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет. Многие артисты и коллеги актера поделились своими воспоминаниями о Золотовицком в соцсетях.
Актер Максим Виторган вспоминает, что Игорь Золотовицкий был добрым человеком с выдающимся чувством юмора.
— Добрый — как талант, как божественный дар… Спасибо тебе, Игорь Яковлевич, за то, что буду вспоминать тебя так тепло и буду чувствовать, что тебя не хватает… Мои соболезнования, Леша и Саша. И всем близким, — написал артист.
Певица Полина Гагарина отметила, что актер воспитал талантливых артистов, которые получили широкую известность.
— Не стало мастера моего курса. Человека с невероятным чувством юмора и огромным добрым сердцем… Игорь Яковлевич, мы будем очень скучать, сердце разрывается… Мы будем делать все возможное, чтобы вы продолжали нами гордиться. Летите… легко и высоко! — сказала Гагарина.
Актриса Юлия Меньшова заявила, что с уходом Золотовицкого в мире стало чуть меньше радости и добра.
— Игорь, очень грустно расставаться с тобой, очень, — призналась артистка.
Актер Юрий Гальцев заявил, что Игорь Золотовицкий навсегда останется в памяти поклонников и коллег по цеху.
— Нет моих великих актеров, друзей, режиссеров! Светлая память Золотовицкому, Ширвиндту! Всегда все будут помнить о лучших людях России. Соболезнования родным, — заявил Гальцев.
Артист Олег Меньшиков также выразил свои соболезнования.
— Прощай, Игорь! Светлая память, — написал Меньшиков.
Актриса театра Марина Зудина вспоминает, что Золотовицкий любил людей и всегда оказывал поддержку тем, кто в ней нуждается.
— Для меня огромная личная потеря… Порядочный, добрый, умный, ироничный, с удивительно тонким чувством юмора, заботящийся о тех, кто рядом! Возможно, самый мхатовский по духу и отношению к театру и школе-студии на сегодняшний день. Не только талантливый артист, но и одаренная многими талантами личность, — отметила артистка.
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что виделась с актером совсем недавно.
— Игоречек, дорогой, совсем недавно дарила тебе цветы на сцене, мы восхищались твоим талантом, чувством юмора, потом долго говорили «за жизнь». Невозможно поверить… Наши искренние соболезнования Вере и детям, — вспоминает она.
Режиссер и актер Егор Дружинин заявил, что потерял надежного друга, наделенного редкими человеческими качествами.
— Мы все, вне зависимости от близости наших отношений с Игорем, потеряли хорошего приятеля и надежного друга, обладавшего теми человеческими качествами, которые редко встретишь в наши дни. Остроумного, энергичного, жизнелюбивого, образованного, воспитанного, доброжелательного, умного, внимательного и гуманного, — заявил Дружинин.
Актриса Ирина Розанова вспомнила, как работала с Игорем Золотовицким над совместными проектами.
— Мы работали когда-то в студии «Человек» в разных командах, но это было невероятно творческое время. И да, мы были молоды, и я знала Игоря таким! Мои соболезнования семье, его ученикам и всем, кто его любил, — сообщила артистка.
Актриса Олеся Судзиловская выразила соболезнования семье актера.
— Только благодаря вам была принята в Школу-студию МХАТ, поверили в меня. Училась в ней и заканчивала ее под вашим руководством. Научили плакать, смеяться на сцене. А это самое сложное. Вы подарили веру в себя! Благодарю за все! Простите за все! — поделилась Судзиловская.
Актриса Кристина Бабушкина отметила, что Золотовицкий всегда мог помочь в трудную минуту и учил профессиональным навыкам.
— Он во всем был через юмор, через легкость, через пытливость, ум. И главное — моральный кодекс. Не позволял пошлости и хамства, не позволял равнодушия и скуки… Как его хватало на всех нас?! Большое доброе сердце. Большой человек. Большой артист, — заявила Бабушкина.
Актер театра Андрей Бурковский заявил, что не встречал ни одного человека, который мог бы раскритиковать Золотовицкого.
— Только в превосходной степени. Человек-праздник. Человек, который объединял всех. Который оберегал всех. Который не давал унывать. Я провел рядом с ним очень много времени и могу считать себя счастливчиком. Его вклад считаю бесценным… Игорь, дорогой друг, мастер, обнимаю тебя крепко. Покойся с миром, великий, порядочный и самый смешной человек, — отметил артист.
Писатель Александр Цыпкин назвал артиста светлым, добрым и талантливым человеком.
— Никогда не знаешь, когда видишь человека в последний раз… Счастливого пути в лучших мирах! Вы заслужили и свет, и покой. Выберете лучшее, — заявил Цыпкин.
Актер Максим Матвеев поблагодарил Игоря Золотовицкого за нескончаемую поддержку и сопереживание в работе.
— Игорь Яковлевич — огромного таланта, бескрайней мудрости и доброты человечище, актерище, наставник…. Спасибо вам за то, что были в моей жизни. За то, что поверили. За участие, за сопереживание, за поддержку, за пример! За способность радоваться, несмотря ни на что… Ваше напутствие «не наиграешь — не сыграешь» перед самым ответственным показом вселяло такую легкость и азарт… Вы были такой мощной опорой для всех нас, — написал артист.
Телеведущий Иван Ургант отметил, что артист всегда любил своих жену и детей, талантливых учеников, «профессию, театр, отмечать Новый год и дни рождения на даче, собирать конструкторы Lego и своих друзей».
— Еще Игорь умеет серьзным голосом говорить так, что все вокруг плачут от смеха. А самое главное — Игорь очень любит жизнь. А мы все любим Игоря. И будем любить его всегда, — написал Ургант.
О смерти Золотовицкого стало известно 14 января. Он скончался в 64 года из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время. В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России за заслуги в искусстве, а в 2020 году он стал заслуженным деятелем искусств страны. Золотовицкий неоднократно принимал участие в фильмах и спектаклях, а также руководил творческими проектами.
В тот же день Школа-студия МХАТ выразила соболезнования семье актера в связи с его кончиной. «Вечерняя Москва» рассказала о театральной деятельности Игоря Золотовицкого, его ролях в кино и личной жизни.