Гагарина, Виторган, Меньшова и Гальцев: как звезды скорбят об уходе Золотовицкого

— Игорь Яковлевич — огромного таланта, бескрайней мудрости и доброты человечище, актерище, наставник…. Спасибо вам за то, что были в моей жизни. За то, что поверили. За участие, за сопереживание, за поддержку, за пример! За способность радоваться, несмотря ни на что… Ваше напутствие «не наиграешь — не сыграешь» перед самым ответственным показом вселяло такую легкость и азарт… Вы были такой мощной опорой для всех нас, — написал артист.