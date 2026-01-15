Экипаж Crew 11 с челябинским космонавтом Платоновым возвращается на Землю

Платонов прибыл на международную космическую станцию в составе экипажа корабля Crew Dragon в августе 2025 года. Космический корабль был отправлен из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Для Платонова это первая командировка на МКС. В пути Платонов поделился своими эмоциями: «Друзья, находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг». Также в полете он вспоминал школу № 103 в Челябинске, где учился.