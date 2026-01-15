Новый автобус № 93 связал крупные медицинские центры Самары

В Самаре автобус № 93, который запустили с 1 января, связал крупнейшие медицинские учреждения города, а также улицы Ново-Садовую и Авроры. Напомним, что он ездит от сквера имени Санфировой до агропарка «Самара». Маршрут останавливается возле детской инфекционной больницы, областного онкоцентра, госпиталя «Мать и дитя», фонда «Защитники Отечества», ТЦ «Аврора» и «Космопорт».