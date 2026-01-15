Новый автобус № 93 связал крупные медицинские центры Самары

В Самаре автобус № 93, который запустили с 1 января, связал крупнейшие медицинские учреждения города, а также улицы Ново-Садовую и Авроры. Напомним, что он ездит от сквера имени Санфировой до агропарка «Самара». Маршрут останавливается возле детской инфекционной больницы, областного онкоцентра, госпиталя «Мать и дитя», фонда «Защитники Отечества», ТЦ «Аврора» и «Космопорт».
«Наша цель — создать в Самаре современную, удобную и интуитивно понятную транспортную сеть, где каждый маршрут работает максимально эффективно», — говорил ранее глава Самары Иван Носков.
Также с 1 января начал работать укороченный маршрут автобуса № 5д. Некоторые из автобусов теперь заезжают в Волгарь. А еще на 11 маршрутах в новом году сократили интервалы движения, чтобы пассажирам было удобнее.