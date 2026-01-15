К алматинцам с небольшим стажем вождения обратились власти: зима близко

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции со ссылкой на РГП «Казгидромет», ночью с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который будет идти с перерывами до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от −5 до −7 градусов. 17 января ночью ожидается −11…-13 градусов, днем −7…-9 градусов.