Солнце снова набирает активность: Землю накроет очередная магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 17 января.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря минимального уровня G1 накроет Землю в среду, 17 января. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это уже третье подобное событие с начала месяца.

Специалисты на основе графиков уточнили, что пик геомагнитных возмущений придется на первую половину дня. Активность Солнца, по их прогнозам, полностью утихнет уже к вечеру того же дня.

Следующий всплеск солнечной активности ученые ожидают 20 января. В этот день магнитная буря снова достигнет минимального уровня G1.

Таким образом, в январе жителям планеты предстоит пережить еще четыре слабых магнитных бури. Специалисты подчеркивают, что волнения уровня G1 считаются несущественными и не должны вызывать беспокойства.

Напомним, что предыдущая магнитная буря была зафиксирована в ночь с 10 на 11 января. Она сопровождалась необычно яркими полярными сияниями.

По данным ученых, южная граница сияний в тот раз опускалась до 50-й широты. Наибольшая интенсивность свечения, достигшая максимального десятого уровня, наблюдалась между часом и тремя ночи по московскому времени.