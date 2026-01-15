Солнце снова набирает активность: Землю накроет очередная магнитная буря

Магнитная буря минимального уровня G1 накроет Землю в среду, 17 января. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это уже третье подобное событие с начала месяца.
Специалисты на основе графиков уточнили, что пик геомагнитных возмущений придется на первую половину дня. Активность Солнца, по их прогнозам, полностью утихнет уже к вечеру того же дня.
Следующий всплеск солнечной активности ученые ожидают 20 января. В этот день магнитная буря снова достигнет минимального уровня G1.
Таким образом, в январе жителям планеты предстоит пережить еще четыре слабых магнитных бури. Специалисты подчеркивают, что волнения уровня G1 считаются несущественными и не должны вызывать беспокойства.
Напомним, что предыдущая магнитная буря была зафиксирована в ночь с 10 на 11 января. Она сопровождалась необычно яркими полярными сияниями.
По данным ученых, южная граница сияний в тот раз опускалась до 50-й широты. Наибольшая интенсивность свечения, достигшая максимального десятого уровня, наблюдалась между часом и тремя ночи по московскому времени.