Казахстанец выиграл суд против акимата: ему выплатят более 100 млн тенге

Об этом стало известно 15 января 2026 года из Telegram-канала суда:
«В 2010 году постановлением правительства был утвержден генеральный план Тараза. В рамках его реализации и проекта детальной планировки центральной части города, акиматом Тараза было принято постановление об изъятии земельного участка площадью 0,0862 га крестьянского хозяйства (КХ) для строительства парка. Крестьянское хозяйство, занимаясь коммерческой деятельностью, сдавало в аренду бутик, расположенный на спорном участке. Независимым оценщиком рыночная стоимость участка была определена свыше 46 млн тенге».
Однако, как отметили в суде, крестьянское хозяйство не согласилось с предложенной суммой компенсации.
«В связи с этим акимат обратился в суд с иском к КХ об отчуждении участка в собственность государства с компенсацией, исходя из стоимости свыше 46 млн тенге».Пресс-служба СМЭС Жамбылской области.
В ходе судебного заседания представитель КХ заявил, что не возражает против изъятия участка для строительства парка при условии выплаты справедливой компенсации.
Согласно заключению назначенного судом судебно-товароведческой экспертизе, рыночная стоимость спорного участка была пересмотрена и установлена более 100,6 млн тенге.
«С учетом изложенного, суд удовлетворил иск акимата и обязал выплатить компенсацию в размере 100,6 млн тенге, более чем вдвое увеличив первоначальную сумму».Пресс-служба СМЭС Жамбылской области.
Решение вступило в законную силу.
