Казахстанец выиграл суд против акимата: ему выплатят более 100 млн тенге

«В 2010 году постановлением правительства был утвержден генеральный план Тараза. В рамках его реализации и проекта детальной планировки центральной части города, акиматом Тараза было принято постановление об изъятии земельного участка площадью 0,0862 га крестьянского хозяйства (КХ) для строительства парка. Крестьянское хозяйство, занимаясь коммерческой деятельностью, сдавало в аренду бутик, расположенный на спорном участке. Независимым оценщиком рыночная стоимость участка была определена свыше 46 млн тенге».