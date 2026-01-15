В Башкирии средняя зарплата за девять месяцев выросла больше чем на 11%

В Башкирии среднемесячный доход жителя республики составил 72,2 тысячи рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средняя зарплата в регионе остается ниже, чем по стране в целом, и составляет 75% от общероссийского показателя.
В министерстве труда республики пояснили, что росту зарплат помогли меры, которые реализуются в рамках национального проекта «Кадры». Например, программы профессионального обучения для безработных, курсы для работников оборонной промышленности, помощь в поиске работы и поддержка для тех, кто хочет открыть свое дело по социальному контракту.
Как отметила министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова, в 2025 году также удалось значительно уменьшить долги по зарплате. По данным инспекции, задолженность сократилась почти на 205 миллионов рублей — с 368 до 163,3 миллионов. Количество работников, которым задерживали выплаты, уменьшилось более чем на 1300 человек.
Что касается географии зарплат, то самые высокие средние доходы — в Уфимском и Хайбуллинском районах, а также в самой столице республики. Там работникам платят в среднем от 91 до 95 тысяч рублей в месяц.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.