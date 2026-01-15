В Башкирии средняя зарплата за девять месяцев выросла больше чем на 11%

Как отметила министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова, в 2025 году также удалось значительно уменьшить долги по зарплате. По данным инспекции, задолженность сократилась почти на 205 миллионов рублей — с 368 до 163,3 миллионов. Количество работников, которым задерживали выплаты, уменьшилось более чем на 1300 человек.