Кошачью одежду и набор для гадания забыли пассажиры в метро Москвы в праздники

«2,5 тыс. забытых вещей нашли в метро в новогодние праздники. Среди неожиданных находок: новогодняя одежда для кошки, карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, набор для гадания на кофейной гуще, семь игрушечных гномов и один снеговик», — говорится в материале.
Если пассажир забыл что-то в транспорте, он может оставить обращение в приложении «Метро Москвы». Специалисты сервиса предоставят обратную связь, когда предмет поступит на один из складов забытых вещей, которые работают каждый день с 8:00 до 20:00 на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники».
«Склады забытых вещей — один из старейших и востребованных пассажирских сервисов метро. За 2025 год сюда поступило более 69 тыс. предметов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.