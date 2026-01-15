Кошачью одежду и набор для гадания забыли пассажиры в метро Москвы в праздники

Если пассажир забыл что-то в транспорте, он может оставить обращение в приложении «Метро Москвы». Специалисты сервиса предоставят обратную связь, когда предмет поступит на один из складов забытых вещей, которые работают каждый день с 8:00 до 20:00 на станциях «Черкизовская», «Деловой центр» и «Котельники».