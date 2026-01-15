«Авангард» в Омске сыграет непростой матч против клуба своего экс-тренера

Стилистикой матча на сей раз омский клуб избрал подчеркивание, что эта игра с ЦСКА в Омске у него за сезон будет только один раз. Немало других западных команд сыграют или сыграло уже в текущем чемпионате также только единожды, но именно с ЦСКА «легенда» игры вот такая. Напомним, в прошлый раз, в матче с «Салаватом Юлаевым», все прошло в стилистике игры «Марио».