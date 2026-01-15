Ричмонд
«Авангард» в Омске сыграет непростой матч против клуба своего экс-тренера

В Омске в текущем сезоне это единственная игра «ястребов» и ЦСКА.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 января, хоккейный «Авангард» в матче чемпионата КХЛ сыграет против ЦСКА. Напомним, эту команду сейчас тренирует Игорь Никитин, который ранее выступал за «ястребов» как игрок и был главным тренером клуба в сезонах-2008/09 и 2009/10.

В турнирной таблице КХЛ омичи сейчас занимают пятое место, армейцы находятся на девятом. При этом расклад на игру у букмекеров таков: на победу хозяев в основное время коэффициент составляет 1,98, на такой же успех ЦСКА 3,30. Поставив на ничью в основное время, на каждый 1 рубль можно выиграть 4,4 рубля. На то, что забьют в игре обе команды, коэффициент 1,10. Успех «Авангарда» в каком-либо раскладе оценен в 1,57, победа гостей в 2,40.

Стилистикой матча на сей раз омский клуб избрал подчеркивание, что эта игра с ЦСКА в Омске у него за сезон будет только один раз. Немало других западных команд сыграют или сыграло уже в текущем чемпионате также только единожды, но именно с ЦСКА «легенда» игры вот такая. Напомним, в прошлый раз, в матче с «Салаватом Юлаевым», все прошло в стилистике игры «Марио».

За все время встреч команд в КХЛ стороны сыграли 38 встреч, где у омичей 14 побед, у армейцев 24, ничьих в эти времена по регламенту уже не было.

Начало встречи в 19:30 по Омску, игру на ТВ покажут «12-й канал» и канал KHL Prime.

Ранее мы писали, что форвард «ястребов» Александр Волков вернется в строй не раньше марта.