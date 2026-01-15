ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Минчанин, проживающий на улице Лещинского, 29 в начале января 2026 года опубликовал видео, которое было снято во дворе дома. Он показал, как сотрудники компании по обращению с отходами забирают из контейнеров мусор в спецтранспорт.
— Я, конечно, все понимаю, но этот мусор каждый день. Одна уборщица на несколько домов, а «Ремондис» удивил — неужели нельзя одну минуту постоять, чтобы уборщица закинула (если вам не положено) в бак и забрать мусор, — возмущался мужчина, демонстрируя оставленные на земле пакеты с мусором, которые, вероятнее всего, не поместились в контейнеры по причине их переполненности.
Видео набрало более 600 тысяч просмотров, а также активно комментировалось. К примеру, большинство пользователей сошлись во мнении, что мусоровоз не должен забирать пакеты, которые стоят рядом с контейнером. Были и те, кто допускал, что пакеты с мусором в контейнеры переместит дворник, и к следующему приезду спецтранспорта рядом появятся новые островки мусора рядом с контейнерами.
В администрации Фрунзенского района данный вопрос был изучен и найден выход. В компанию «Ремондис Минск» было направлено письмо для увеличения количества дней, в которые вывозят мусор (сейчас это делают три раза в неделю). В указанном дворе продолжат следить за ситуацией. Вместе с тем в ЖКХ уточнили, что мусоровоз вывозит только отходы. И уже после этого сотрудники возвращают контейнеры в мусороприемную камеру и убирают территорию.
