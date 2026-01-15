ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера

— Я, конечно, все понимаю, но этот мусор каждый день. Одна уборщица на несколько домов, а «Ремондис» удивил — неужели нельзя одну минуту постоять, чтобы уборщица закинула (если вам не положено) в бак и забрать мусор, — возмущался мужчина, демонстрируя оставленные на земле пакеты с мусором, которые, вероятнее всего, не поместились в контейнеры по причине их переполненности.