История одного спасения: когда боль собаки становится нашей болью

Ей срочно сделали рентген, но диагноз оказался слишком сложным даже для опытных врачей. В приюте решили отправить снимки в Россию — возможно, там подскажут, как можно помочь. Но главное решение уже принято: собака будет жить. В приюте. Потому что на улице она не выживет.