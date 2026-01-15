История одного спасения: когда боль собаки становится нашей болью

Казалось бы, что сотрудники приюта повидали уже всё: страдания, увечья, равнодушие. Но оказалось — бывает ещё хуже. Тот ужас, что они увидели на видео, просто не поддаётся описанию и остаётся в памяти навсегда.
Что именно с ней произошло — неизвестно. Но состояние животного шокировало: тело было словно «вывернуто», лапы искривлены, одна сторона бока практически отсутствует. Смотреть на это было тяжело и больно.
«Сказать, что мы в ужасе — не сказать ничего. То, что мы увидели, невозможно забыть», — рассказали в приюте.
Собака жила на улице и долго бы там не протянула. Было принято решение срочно забрать её и попытаться спасти. Утром за животным отправили машину, однако оказалось, что пса уже забрала служба отлова. Начались поиски. Сотрудники приюта подняли всех, кого могли, и буквально чудом нашли собаку в городском отлове Нурабада. Оттуда её удалось забрать.
Ей срочно сделали рентген, но диагноз оказался слишком сложным даже для опытных врачей. В приюте решили отправить снимки в Россию — возможно, там подскажут, как можно помочь. Но главное решение уже принято: собака будет жить. В приюте. Потому что на улице она не выживет.
Когда-то пёс был домашним, у него купированы ушки. Несмотря на всё пережитое, он удивительно добрый и ласковый, тянется к человеку и… всё ещё верит людям. В приюте решили: бросить его невозможно.
Сейчас собака находится во временном вольере. Уже начато строительство отдельного постоянного вольера, заказана большая будка с подогревом, чтобы ему было тепло, безопасно и комфортно.
Из-за травм лапа уходит под себя, собака падает, ей тяжело передвигаться. Вопросы лечения пока остаются открытыми — окончательное решение будет принято после консультаций с врачами.
Этой собаке, которая слишком много пережила за свою жизнь, сейчас как никогда нужна помощь.
Иногда человечность начинается с простого выбора — не пройти мимо.