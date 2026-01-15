Савинова рассказала, как и где будут рожать свердловчанки

В Свердловской области ввели классификацию рожениц по категориям (архивное фото).
Свердловский минздрав утвердил обновленные правила распределения рожениц по медицинским организациям в рамках трехуровневой системы оказания помощи. Соответствующий приказ подписала заместитель губернатора Татьяна Савинова. О том, как в новых условиях будут проходить роды у свердловчанок — в материале URA.RU.
Что такое трехуровневая система родовспоможения?
Трехуровневая система родовспоможения — это распределение медицинских учреждений по уровням в зависимости от их технического оснащения, квалификации персонала и возможностей оказания помощи. Такая система позволяет рационально использовать медицинские ресурсы и направлять беременных женщин в те учреждения, которые соответствуют уровню сложности их случая. Новый приказ вносит изменения в распределение учреждений родовспоможения по группам, что должно улучшить доступность и качество медицинской помощи для рожениц.
Учреждения первой группы: базовая помощь.
К первой группе относятся акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача анестезиолога-реаниматолога, а также медицинские организации с ургентным родильным залом. Всего в эту группу входят 33 учреждения здравоохранения.
Такие родильные дома подходят для ведения физиологических родов без осложнений. Если у женщины есть факторы риска или развиваются осложнения, врачи обязаны направить ее в учреждение более высокого уровня.
В родильных домах первой группы работают в районных больницах, таких как Ачитская, Байкаловская, Белоярская и другие центральные районные больницы. Эти учреждения обеспечивают базовую медицинскую помощь и доступность родовспоможения для женщин из небольших населенных пунктов.
Вторая группа: расширенные возможности.
Вторая группа включает в себя акушерские стационары, имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии для женщин и палаты реанимации для новорожденных. Сюда также относятся межрайонные перинатальные центры с отделениями анестезиологии-реанимации.
Всего во вторую группу входят 7 родильных домов и 4 межтерриториальных перинатальных центра. Среди них такие крупные учреждения, как Городская больница города Асбест, Ирбитская центральная городская больница, Городская клиническая больница № 14 города Екатеринбурга. В учреждениях второй группы могут получать помощь женщины с умеренным риском осложнений. Здесь есть возможности для оказания экстренной помощи как матери, так и новорожденному.
Третья группа: высокотехнологичная помощь.
Учреждения третьей А группы оснащены самым современным оборудованием и имеют высококвалифицированный персонал. В их структуру входят отделение анестезиологии-реанимации для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания).
В Свердловской области к третьей А группе относятся:
Областная детская клиническая больница с Областным перинатальным центром (является «якорным» перинатальным центром);Екатеринбургский клинический перинатальный центр;Городская клиническая больница № 40.
Эти учреждения принимают беременных и рожениц с высоким риском осложнений, в том числе с тяжелой экстрагенитальной патологией. Здесь также оказывают помощь недоношенным и новорожденным с различными патологиями.
К третьей Б группе относятся федеральные медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. В Свердловской области к таким учреждениям относится ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России. Там не только оказывает специализированную помощь женщинам и новорожденным в сложных случаях, но и разрабатывает новые методы диагностики и лечения, а также осуществляет методическое руководство другими акушерскими стационарами.