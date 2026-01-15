Савинова рассказала, как и где будут рожать свердловчанки

Трехуровневая система родовспоможения — это распределение медицинских учреждений по уровням в зависимости от их технического оснащения, квалификации персонала и возможностей оказания помощи. Такая система позволяет рационально использовать медицинские ресурсы и направлять беременных женщин в те учреждения, которые соответствуют уровню сложности их случая. Новый приказ вносит изменения в распределение учреждений родовспоможения по группам, что должно улучшить доступность и качество медицинской помощи для рожениц.