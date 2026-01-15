Ричмонд
В центре Иркутска закрылся популярный азиатский ресторан

Последним днем его работы стало 13 января.

В Иркутске закрылся известный азиатский ресторан, располагавшийся в центре города. Последним днём его работы стало 13 января 2026 года. Об этом владельцы заведения сообщили в своих соцсетях.

— Спасибо каждому, кто был с нами всё это время — за доверие, теплые слова, улыбки и атмосферу, которую мы создали вместе, — написали работники.

Причины закрытия ресторана не раскрываются — собственники бизнеса решили эту информацию не публиковать.

