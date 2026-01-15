В центре Иркутска закрылся популярный азиатский ресторан

В Иркутске закрылся известный азиатский ресторан, располагавшийся в центре города. Последним днём его работы стало 13 января 2026 года. Об этом владельцы заведения сообщили в своих соцсетях.
— Спасибо каждому, кто был с нами всё это время — за доверие, теплые слова, улыбки и атмосферу, которую мы создали вместе, — написали работники.
Причины закрытия ресторана не раскрываются — собственники бизнеса решили эту информацию не публиковать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130-м квартале Иркутска продаётся четырёхэтажное здание с планетарием. Объект выставлен на продажу за 150 миллионов рублей. Общая площадь строения составляет 1211 квадратных метров.