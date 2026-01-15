«Аннексия Гренландии» подтолкнула США на исторический шаг: подобных законов не предлагалось около 130 лет

Законопроект об «аннексии Гренландии», внесенный в Конгресс США, стал первой подобной законодательной инициативой страны за последние 128 лет. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа открытых данных.
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн 12 января представил проект закона о присоединении Гренландии и предоставлении ей статуса штата. При этом сенаторы-демократы полагают, что такая аннексия может привести к распаду НАТО и военному конфликту с Европой.
В последний раз США использовали механизм прямой аннексии через закон в 1898 году при присоединении Гавайских островов. Еще ранее, в 1845 году, таким же образом в состав страны вошел Техас.
Все территориальные приобретения Вашингтона в XX веке осуществлялись по другим процедурам. Речь идет о покупке, добровольной передаче или получении мандата от ООН.
Последними крупными территориями, перешедшими под управление США, стали острова в Тихом океане. Это произошло в 1947 году, и они получили статус подопечных территорий ООН.
Для вступления в силу законопроект Файна должен пройти одобрение в комитете по иностранным делам, а затем в палате представителей и сенате. Завершающим этапом станет подписание документа президентом США.
Как заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social, Гренландия жизненно важна для национальной безопасности страны. По его словам, остров необходим для создания системы ПРО под названием «Золотой купол», и НАТО должно помочь в этом.