В США тело погибшего экс-мэра из Орегона опознали спустя 20 лет

72-летний Эшер, выйдя на пенсию, увлекся рыбалкой. В сентябре 2006 года он пропал во время моркой прогулки с рыбной ловлей в заливе Тиламук (штат Орегон). В ноябре того же года на берег в 185 милях к северу у деревни Тахола в соседнем штате Вашингтон на берег вынесло скелет неизвестного мужчины. После обнаружения скелет записали в электронную базу «Система останков без вести пропавших и не идентифицированных лиц», и он пролежал 20 лет в кабинетах судмедэкспертизы. Дело об исчезновении Эшера было закрыто после того, как выяснилось, что мужчина рыбачил в море без спасжилета, не умея при этом плавать.