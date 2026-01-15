В США тело погибшего экс-мэра из Орегона опознали спустя 20 лет

В США спустя 20 лет опознано тело погибшего бывшего мэра американского города Фоссил (штат Орегон) Кларенса Эдвина Эшера, передает KP.RU со ссылкой на New York Post.
72-летний Эшер, выйдя на пенсию, увлекся рыбалкой. В сентябре 2006 года он пропал во время моркой прогулки с рыбной ловлей в заливе Тиламук (штат Орегон). В ноябре того же года на берег в 185 милях к северу у деревни Тахола в соседнем штате Вашингтон на берег вынесло скелет неизвестного мужчины. После обнаружения скелет записали в электронную базу «Система останков без вести пропавших и не идентифицированных лиц», и он пролежал 20 лет в кабинетах судмедэкспертизы. Дело об исчезновении Эшера было закрыто после того, как выяснилось, что мужчина рыбачил в море без спасжилета, не умея при этом плавать.
Спустя годы специалисты по генетической генеалогии из компании Othram нашли скелет, взяли у него образцы ДНК и сверили их со взятыми у родственников экс-мэра биоматериалами. Догадки экспертов подтвердились. Вдова Эшера не дожила до этого дня, скончавшись в 2018 году от рака, поэтому останки чиновника были переданы его детям и внукам.